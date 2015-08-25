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    Джилардино предпочел «Палермо» «Интеру» и «Наполи»

    Нападающий Альберто Джилардино поставит подпись под трехлетним соглашением с «Палермо».

    33-летний футболист, принадлежащий китайскому клубу «Гуанчжоу Эвергранд», будет зарабатывать на Сицилии 1,1 миллиона евро за сезон. Сколько получат за футболиста китайцы, остается неизвестным.

    Вторую половину прошлого сезона Джилардино провел в аренде в «Фиорентине». Нападающий получил трансферные предложения от «Интера», «Наполи», «Лацио» и «Палермо». Выбор в пользу более скромного сицилийского клуба объясняется тем, что там футболист сможет регулярно получать игровую практику.

    Источник: iSport.ua

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    25.08.2015 00:59
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