Джилардино предпочел «Палермо» «Интеру» и «Наполи»

Нападающий Альберто Джилардино поставит подпись под трехлетним соглашением с «Палермо».

33-летний футболист, принадлежащий китайскому клубу «Гуанчжоу Эвергранд», будет зарабатывать на Сицилии 1,1 миллиона евро за сезон. Сколько получат за футболиста китайцы, остается неизвестным.

Вторую половину прошлого сезона Джилардино провел в аренде в «Фиорентине». Нападающий получил трансферные предложения от «Интера», «Наполи», «Лацио» и «Палермо». Выбор в пользу более скромного сицилийского клуба объясняется тем, что там футболист сможет регулярно получать игровую практику.