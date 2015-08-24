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    Ринат Билялетдинов: «Качество игры – слабое утешение»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал интервью после поражения от «Зенита» (1:3) в матче шестого тура РФПЛ.

    «Не получилось забить второй гол. Возможно, при счете 2:1 игра сложилась бы по-другому. Сказалось мастерство игроков «Зенита». После второго забитого гола уверенность вернулась к петербуржцам, а мы не сумели снова сравнять счет и пропустили третий гол», - прокомментировал Билялетдинов ход встречи.

    Наставник признал, что «Рубин» провел качественный матч, однако радости по этому поводу не выразил.

    «Это слабое утешение. Хочется верить, что ребята наконец-то вышли из летней спячки. После поражения оптимистические нотки неуместны. Нужно извлекать положительные моменты и продолжать работать, брать пример с лучшей команды страны».

    Источник: Sports.ru

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    24.08.2015 21:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Medium 33 24 августа 2015, 23:49

      Вышли из летней спячки? Скоро уже в зимнюю впадать))) Когда ж тебя уволят-то?

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