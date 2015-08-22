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    • Молодежное первенство. «Краснодар» оказался сильнее «Мордовии»

    Молодежное первенство. «Краснодар» оказался сильнее «Мордовии»

    В поединке шестого тура молодежного первенства РФПЛ «Краснодар» переиграл саранскую «Мордовию». Победа «быков» получилась волевой. В концовке первого тайма счет открыл игрок гостей Сергей Ширшиков, но уже на старте второй половины южане выровняли положение усилиями Владислава Брагина. Окончательный счет на 64-й минуте установил Дмитрий Воробьев. Добавим, что на 30-й минуте у «Краснодара» был удален Максим Старков, а уже по завершении основного времени матча красную карточку получил саранчанин Сергей Учелькин.

    Первенство России среди молодежных команд. 6-й тур

    Краснодар (мол.) – Мордовия (мол.) (Саранск) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Ширшиков, 43; 1:1 – Брагин, 48; 2:1 – Воробьев, 64 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 21:07
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    Комментарии (2)
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    Foxitkuban
    1440305253
    Был на матче. Отличная получилась игра. Брагин молодчик, красивый гол забил!
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    ologreds
    1694997336
    numo439942
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