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    Кузьмин: «Вызов в сборную - приятный сюрприз»

    Защитник казанского "Рубина" Олег Кузьмин дал комментарии по поводу вызова в сборную России на отборочные матчи Евро-2016.

    – Узнал о вызове от журналистов. С утра прилетели из Македонии, а тут такой приятный сюрприз! Не ожидал, что попаду в список игроков на сентябрьские матчи. Желания играть очень много. Не расстроюсь, если не выйду на поле во встречах со Швецией и Лихтенштейном. Главное, чтобы команда выиграла.

    – Артем Дзюба хочет поменяться футболками с Ибрагимовичем. У вас подобных мыслей не возникло?

    – Если честно, об этом не думал. Пожалуй, оставлю майку сборной себе на память.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2015 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      MyLife1991 21 августа 2015, 15:59

      Заслуженно получил вызов!

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