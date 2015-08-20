В сделку по Де Хеа может быть включен Майорал

В трансферную сделку между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом» по переходу голкипера Давида Де Хеа может быть включен нападающий мадридского клуба Борха Майорал.

Майорал привлек к себе внимание на Чемпионате Европы U-19, который прошел этим летом. В составе сборной Испании он выиграл турнир и стал лучшим бомбардиром команды, забив в пяти матчах три гола.

В прошлом сезоне молодой футболист показал превосходную результативность в юношеской лиге УЕФА, отличившись семь раз в семи встречах.