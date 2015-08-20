Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В сделку по Де Хеа может быть включен Майорал

    В трансферную сделку между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом» по переходу голкипера Давида Де Хеа может быть включен нападающий мадридского клуба Борха Майорал.

    Майорал привлек к себе внимание на Чемпионате Европы U-19, который прошел этим летом. В составе сборной Испании он выиграл турнир и стал лучшим бомбардиром команды, забив в пяти матчах три гола.

    В прошлом сезоне молодой футболист показал превосходную результативность в юношеской лиге УЕФА, отличившись семь раз в семи встречах.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2015 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 21 августа 2015, 00:39

      По типу MLB - попутно утащить топового проспекта...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Seamus 20 августа 2015, 20:34

      Маойрал - это приправа такая?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      maddaymann 20 августа 2015, 20:28

      И коробка конфет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11