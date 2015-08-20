Защитник ХИКа: «Хотим обеспечить необходимый результат в гостевом матче»

Защитник ХИКа Маркус Хейккинен накануне первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Краснодаром» рассказал, что финны хорошо изучили командуОлега Кононова и отметил силу соперника.

«Мы хорошо подготовились к этому противостоянию, изучили соперника,«Краснодар» очень силен. Но нам нужно обеспечить необходимый результат в гостевом матче, чтобы иметь приемлемый расклад для выхода в групповой этап Лиги Европы. Тяжело сказать, какой счёт будет для нас хорошим, я смогу высказаться по этому поводу только после встречи. Главный тренер нам показывал видео встреч «Краснодара». Мы знаем, что ждать от нападающих противника. Но тут много факторов. Ари я хорошо знаю. Он выступал одно время в Швеции, а я пристально следил за их чемпионатом", - сказал Хейккинен.