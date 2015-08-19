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    «Барселона» оспорит дисквалификацию Пике

    «Барселона» собирается направить в апелляционный комитет обращение по поводу дисквалификации защитника каталонцев Жерара Пике.

    Напомним, что в ответном поединке за Суперкубок Испании против «Атлетика» (1:1) игрок получил прямую красную карточку. Поводом для удаления стала чересчур бурная реакция Пике на действия бокового судьи, который не зафиксировал положение вне игры у футболиста «Атлетико». Защитник «Барселоны» позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи, за что и был удален.

    Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании рассмотрел этот эпизод и дисквалифицировал Пике на четыре игры. Это решение намерена оспорить «Барселона». В апелляции каталонский клуб собирается указать, что Пике не говорил тех слов, которые зафиксировал в протоколе встречи судья Веласко Карбальо.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2015 19:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      suhow6 19 августа 2015, 22:31

      вот вы тупые. тут как раз о Атлетико Бильбао речь

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      Рейтинг: +19

      Bonduranty > suhow6 19 августа 2015, 23:45

      АтлетикО Мадрид и Атлетик Бильбао. Знай разницу и не оскорбляй других.

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      Рейтинг: +69

      070maks 19 августа 2015, 21:37

      тут не написано АтлетикО

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      Рейтинг: +14

      and_2303 19 августа 2015, 20:00

      а я и не знал,что Барса с АтлетиКО играла,я думал с Атлетик из Бильбао

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