«Барселона» оспорит дисквалификацию Пике

«Барселона» собирается направить в апелляционный комитет обращение по поводу дисквалификации защитника каталонцев Жерара Пике.

Напомним, что в ответном поединке за Суперкубок Испании против «Атлетика» (1:1) игрок получил прямую красную карточку. Поводом для удаления стала чересчур бурная реакция Пике на действия бокового судьи, который не зафиксировал положение вне игры у футболиста «Атлетико». Защитник «Барселоны» позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи, за что и был удален.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании рассмотрел этот эпизод и дисквалифицировал Пике на четыре игры. Это решение намерена оспорить «Барселона». В апелляции каталонский клуб собирается указать, что Пике не говорил тех слов, которые зафиксировал в протоколе встречи судья Веласко Карбальо.