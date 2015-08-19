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    «Спартак» и ЦСКА оштрафованы по итогам дерби

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что минувший тур российской Премьер-лиги прошел очень дисциплинированно, и заседание комитета заняло рекордное для сезона время – чуть больше часа. Серьезных нарушений замечено не было, но без штрафов не обошлось.

    «Спартак» и ЦСКА получили штрафы по 100 тысяч рублей за использование пиротехники болельщиками. Помимо этого красно-белые оштрафованы на 20 тысяч рублей за нецензурное скандирование, так как это второе подобное нарушение со стороны их фанатов. Армейцы провинились уже в 4-й раз, поэтому оштрафованы на 40 тысяч, сообщает источник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2015 16:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      ПониВод 20 августа 2015, 16:05

      что еще взять с ослиного дегенерата

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 20 августа 2015, 15:22

      Чилоянца убрали, григорянц штрафует сразу))

      0
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      Рейтинг: +89

      real1806 19 августа 2015, 19:41

      от таких болел клубы в минусах окажутся

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > real1806 20 августа 2015, 15:23

      Какой минус?))
      На билетах 130 лямов и штраф сколько?)) Ты о чём?))

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > real1806 20 августа 2015, 15:27

      для прибалта объясню лямы, это миллионы))

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 19 августа 2015, 16:52

      За пиротехнику? Хм, а я думал, что за большое количество ошибок в игре :))

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