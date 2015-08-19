Гарай: «Дзюба знает пару слов на испанском и пытается шутить»

Аргентинский защитник «Зенита» Эсекьель Гарай рассказал о своих первых шагах в изучении русского языка и атмосфере в команде.

«У нас в команде, слава богу, очень много людей говорят на испанском языке, и это очень мне облегчает жизнь. Но я уже знаю несколько слов на русском языке, но не могу гарантировать, что выучу его, он очень сложный. Дзюба знает пару слов на испанском языке, пытается шутить, но вообще, у нас очень хорошая обстановка в команде», - сообщил защитник.

