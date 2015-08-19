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    Гарай: «Дзюба знает пару слов на испанском и пытается шутить»

    Аргентинский защитник «Зенита» Эсекьель Гарай рассказал о своих первых шагах в изучении русского языка и атмосфере в команде.

    «У нас в команде, слава богу, очень много людей говорят на испанском языке, и это очень мне облегчает жизнь. Но я уже знаю несколько слов на русском языке, но не могу гарантировать, что выучу его, он очень сложный. Дзюба знает пару слов на испанском языке, пытается шутить, но вообще, у нас очень хорошая обстановка в команде», - сообщил защитник.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2015 13:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 19 августа 2015, 22:55

      «Дзюба знает пару слов на испанском и пытается шутить» -- на пальцах по испански...

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 августа 2015, 16:49

      о мучось срачос говорит Дзюбиньо

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 19 августа 2015, 16:07

      Дзюба слабо показал себя с Краснодаром. Но ведь не ради шуток же его брали, а?

      Пока трансферное окно не закрылось - хорошо бы этого шутника продать, чтоб не тратить ни его время, ни наше.

      -1
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      Рейтинг: +7

      Marizza 19 августа 2015, 15:40

      Амиго, Тренерито, маррикон))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      firewing 19 августа 2015, 15:23

      "Я уже знаю несколько слов на русском языке, но стесняюсь их произносить за пределами раздевалки"

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 августа 2015, 13:05

      Из этой пары слов на испанском одно в переводе не нуждается: "Трэнэришька".

      -1
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