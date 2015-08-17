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    Рамос: «Быть игроком «Реала» - это привилегия»

    Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о продлении контракта с "королевским клубом". Сегодня было объявлено о продлении соглашения игрока с клубом до 2020 года.

    «Как я сказал на своем представлении 10 лет назад, быть частью этого клуба – это мечта, и я хотел бы находиться в «Реале» так долго, как только можно.Быть игроком "Реала" – это честь, это привилегия, обязательство и ответственность.

    У меня по-прежнему есть энтузиазм, искренность и честь. Мое сердце всегда было здесь, и я не могу быть счастливее где-то, кроме «Реала», – сказал Рамос.

    Источник: ФК «Реал»

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    17.08.2015 16:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      zuhriddin 17 августа 2015, 21:34

      krasavchik prosto!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 17 августа 2015, 18:01

      "... если он дает десятку в год"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      vzz 17 августа 2015, 17:40

      molodec

      0
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