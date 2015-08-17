Рамос: «Быть игроком «Реала» - это привилегия»

Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о продлении контракта с "королевским клубом". Сегодня было объявлено о продлении соглашения игрока с клубом до 2020 года.

«Как я сказал на своем представлении 10 лет назад, быть частью этого клуба – это мечта, и я хотел бы находиться в «Реале» так долго, как только можно.Быть игроком "Реала" – это честь, это привилегия, обязательство и ответственность.

У меня по-прежнему есть энтузиазм, искренность и честь. Мое сердце всегда было здесь, и я не могу быть счастливее где-то, кроме «Реала», – сказал Рамос.