Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иванович: «Мы играем под колоссальным давлением»

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович рассказал, что его команде этот сезон придется провести под колоссальным давлением. Игрок считает, что «аристократам» по силам отыграть пятиочковый отрыв от лидеров.

    «Честно говоря, мы понимали, что это будет другой сезон. В прошлом году мы выиграли титул, поэтому мы играем под колоссальным давлением. Нам нужно к этому привикнуть. Нам нужно забыть прошлый сезон и начать думать о наборе очков в сезоне этом.

    Вчера мы не смогли играть с «Сити» на равных, и дело в нас. Не беспокоит ли нас пятиочковый отрыв от лидеров? Не думаю. На данный момент он выглядит большим – пять очков после двух матчей, но мы можем исправиться», – сказал Иванович.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2015 14:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      eden_hazard91 17 августа 2015, 17:30

      da pravi'no Ivan

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11