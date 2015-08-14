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    Баба прошел медосмотр в «Челси»

    Защитник «Аугсбурга» Абдул Баба находится в шаге от перехода в «Челси», он уже прошел медицинское обследование в лондонском клубе.

    По замыслу главного тренера синих Жозе Моуринью, Баба должен стать заменой Филипе Луису, которого «Челси» продал назад в «Атлетико». Сообщается, что сумма сделки между англичанами и «Аугсбургом» составляет 20 миллионов фунтов.

    В «Аугсбург» Баба перешел год назад из «Гройтер Фюрта», и за это время сыграл 32 матча и отдал пять голевых передач.

    Источник: Skysports

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    14.08.2015 21:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -186

      Protosser 17 августа 2015, 17:59

      Вы, прямо, изъездили эту тему с "Бабой".
      А что ж не составили название - "Состоялся медосмотр Бабы в Челси".. Ведь так ржачнее? Этого же добиваетесь?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Arsenal_till i die 15 августа 2015, 07:38

      одной бабой будет больше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      2A 15 августа 2015, 00:17

      У мю, 7-8 англичан.
      У Ливерпуля 6-7 англичан
      У арсенала 5-6 англичан
      У мен сити 3-4
      У Челси 2-3 .
      Беда беда,
      Нужно чтоб в каждой команде по 10 англичан было бы,
      Вон сколько хороших игроков в апл которых може было бы этим нрандам купить .к примеру -
      Бэйнс
      Бертран.
      Баркли
      Стоунс

      Кейн
      Форстер
      Клеверли
      Шоукрос
      с
      Они могли бы если не основу то точно заменой быть в топ клубе чем всякие бабы-куадрады- каларовы-балотели и швайнштайнгеры

      0
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      Рейтинг: +13

      2A 15 августа 2015, 00:07

      В Челси очень мало англичан , надо было Бертрана брать,

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      Рейтинг: +13

      2A 15 августа 2015, 00:05

      Трудно понять логику жозе, когда можно было вернуть своего же игрока Бертрана из соутнемптона , который очень сильно прибывил в последнем сезоне , жозе решил купить легионера ща 20 мл, не факт что он сможет в апл сыграться, зачем он ему.надо было вернуть Бертрана,

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 14 августа 2015, 22:40

      Бабу надо было в Реал Мадрид!Они с Ронам по шопингу прошлись бы!

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