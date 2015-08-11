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    В расположение «Крыльев» прибыли бразилец и ивуариец

    Самарские «Крылья Советов» начали подготовку к предстоящему матчу 5-го тура чемпионата России против «Ростова».

    В частности, команда провела тренировку, в которой приняли участие два новичка – прибывшие в расположение клуба бразильский нападающий Жуниньо Потигуар и полузащитник из Кот-д’Ивуара Джуниор Ахиссан.

    Добавим, что ранее Потигуар защищал цвета молдавского «Шерифа», в составе которого провел 33 игры и забил 17 голов, а Ахиссан выступал на родине за «Академию Ивуар».

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    11.08.2015 13:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25

      Нигелист 11 августа 2015, 16:54

      Главное, что бы хвостом не вильнули, как предыдущий...

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 11 августа 2015, 16:42

      начинается...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2015, 13:44

      вот и опять каких то негров везут мало у нас их нормальные игроки уезжают а всякая шваль заполоняет РФПЛ а страдают от этого ведущие клубы потому что из за сраного лимита нельзя играть сильнейшим составом зато Кр Советам можно всяких футболеров выставлять а зачем спрашивается что с ними Крылья распустят крылья и всех жахнут господин Мудко пора бы навести именно тут порядок и чтобы не везли сюда всякий хлам

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК > Garrincha58 11 августа 2015, 16:32

      ЭТО КТО ТАМ СТРАДАЕТ???ЗЯНИТ? ЭТО ТОЛЬКО РЫЖИЙ ПЕС ВАШ ПЛАЧЕТ-ОСАТЛЬНЫЕ ИГРАЮТ.

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 12 августа 2015, 08:58

      Завали хлебало своё тупое, не только Зениту хреново от лимита, а большинству клубов и адекватные болельщики понимают, что лимит - гавно, а ты олень!

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