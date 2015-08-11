В расположение «Крыльев» прибыли бразилец и ивуариец

Самарские «Крылья Советов» начали подготовку к предстоящему матчу 5-го тура чемпионата России против «Ростова».

В частности, команда провела тренировку, в которой приняли участие два новичка – прибывшие в расположение клуба бразильский нападающий Жуниньо Потигуар и полузащитник из Кот-д’Ивуара Джуниор Ахиссан.

Добавим, что ранее Потигуар защищал цвета молдавского «Шерифа», в составе которого провел 33 игры и забил 17 голов, а Ахиссан выступал на родине за «Академию Ивуар».