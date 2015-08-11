Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ткачев: «Подарили очко «Краснодару»

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Сергей Ткачев поделился мнением о ничьей в матче четвертого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1).

    «Да, очень сильно обидно. Соперник ничего не может сделать в атаке, но в концовке все равно забивает мяч. Мы просто подарили им одно очко. Нам пока не хватает сил на весь матч при таком темпе. И жара повлияла. Но сегодня мы сыграли очень хорошо, на высоких скоростях. От этого и пошли вынужденные замены в конце. У меня уже не хватало сил, Владислав Кулик получил травму. Но уже ничего поделать нельзя, будем готовиться к другим играм», - сказал игрок.

    Источник: ФК «Кубань»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2015 09:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 августа 2015, 09:57

      Успехов, Серёга! И со временем ждём тебя опять в Севастополе!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11