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    Василий Березуцкий: «Если матч не перенести из-за ТВ, то надо отказаться от его показа»

    Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением касательно того, что поединок пятого тура РФПЛ против «Спартака» состоится в 21:30 по Москве.

    «Главное, что не придётся выходить на поле в 13.30 в тридцатитрехградусную жару, как мы играли с пермским «Амкаром» (2:0). От этого и зрители страдают, и зрелищность футбола, и движение игроков по полю. Мне кажется, если такие матчи не получается перенести из-за телевидения - надо отказываться от их трансляций. Уже много говорилось о том, что нельзя играть в сильную жару. Но, видимо, пока кто-нибудь не умрет от солнечного удара, матчи будут проводить в это время. Летом встречи должны начинаться как можно позже, когда солнце уходит. Когда на улице жара 30 градусов, но ты играешь в 21.30 - это не создает проблем, потому что нет солнца. Поэтому позднее начало матча со «Спартаком» на руку, по крайней мере, футболистам», - сказал игрок.

    Источник: Eurofootball

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    11.08.2015 08:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      IbragimovSh 11 августа 2015, 13:20

      Бедный березка. Солнечный удар? Слова малолетки. И лишить миллионы людей от просмотра матча?

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 августа 2015, 11:02

      Согласен не понимаю этого бреда: летом играть днем, а осенью наоборот под ночь.

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 11 августа 2015, 09:52

      Так их Вася!

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