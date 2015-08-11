Василий Березуцкий: «Если матч не перенести из-за ТВ, то надо отказаться от его показа»

Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением касательно того, что поединок пятого тура РФПЛ против «Спартака» состоится в 21:30 по Москве.

«Главное, что не придётся выходить на поле в 13.30 в тридцатитрехградусную жару, как мы играли с пермским «Амкаром» (2:0). От этого и зрители страдают, и зрелищность футбола, и движение игроков по полю. Мне кажется, если такие матчи не получается перенести из-за телевидения - надо отказываться от их трансляций. Уже много говорилось о том, что нельзя играть в сильную жару. Но, видимо, пока кто-нибудь не умрет от солнечного удара, матчи будут проводить в это время. Летом встречи должны начинаться как можно позже, когда солнце уходит. Когда на улице жара 30 градусов, но ты играешь в 21.30 - это не создает проблем, потому что нет солнца. Поэтому позднее начало матча со «Спартаком» на руку, по крайней мере, футболистам», - сказал игрок.