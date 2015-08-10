«Реал» выдвинул ультиматум «МЮ» по Де Хеа

Мадридский «Реал» настаивает на том, чтобы «Манчестер Юнайтед» в самое ближайшее время уведомил «королевский клуб» о том, планируют ли «красные дьяволы» продавать голкипера Давида Де Хеа в это трансферное окно на предложенных «сливочными» условиях.



Ранее сообщалось, что Луи ван Гаал планирует выручить за испанского вратаря 35 миллионов евро, в то время как «Реал» не хочет платить за игрока, чей контракт действует всего один год, больше 25 миллионов.