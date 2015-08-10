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    «Реал» выдвинул ультиматум «МЮ» по Де Хеа

    Мадридский «Реал» настаивает на том, чтобы «Манчестер Юнайтед» в самое ближайшее время уведомил «королевский клуб» о том, планируют ли «красные дьяволы» продавать голкипера Давида Де Хеа в это трансферное окно на предложенных «сливочными» условиях.

    Ранее сообщалось, что Луи ван Гаал планирует выручить за испанского вратаря 35 миллионов евро, в то время как «Реал» не хочет платить за игрока, чей контракт действует всего один год, больше 25 миллионов.

    Источник: Football Espana

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    10.08.2015 15:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 11 августа 2015, 12:42

      ультиматум неуместен,если нужен берите сейчас,а то какие-нибудь "сити" вмешаются

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      Рейтинг: +10

      ELYORBEK 10 августа 2015, 19:01

      если реал не купить Де Хеа точно сядет в жопу

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      Рейтинг: +52

      MK-42 10 августа 2015, 17:35

      Рамоса на Де Хеа!если им так нужен вратарь.Конечно плюс доплата.

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      Рейтинг: +7

      cannabisSs 10 августа 2015, 17:12

      Есть Касилья, Навас, оба отличные вратари, зачем нужен Де Хеа

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      Рейтинг: +806

      тигрик > cannabisSs 10 августа 2015, 17:18

      Касильяса давно нет

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      Рейтинг: +11

      Yera > тигрик 10 августа 2015, 17:20

      не Касильс а Касилья))))

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      Рейтинг: +10

      chelsea 228 > тигрик 10 августа 2015, 17:20

      Кика касилья есть

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      Рейтинг: +11

      Yera > тигрик 10 августа 2015, 17:20

      Касильяс

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      Рейтинг: +69

      070maks > тигрик 10 августа 2015, 17:21

      для тебя нет разницы между Касильясом и Касильей которого Реал купил?

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 10 августа 2015, 16:25

      Икера УЖЕ продали,Де Хеа ЕЩЕ НЕ купили.Гениальная трансферная политика...

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      Рейтинг: +845

      Avaretz > Наш Зенит 99 10 августа 2015, 16:34

      Поэтому МЮ и пользуется этим, т.к. Реал попал в трудную ситуацию

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      Рейтинг: +22

      Paveloff > Avaretz 10 августа 2015, 16:46

      Есть отличный вратарь, не думаю что это трудная ситуация.

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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 10 августа 2015, 15:57

      правильно делают,в этом году не продадут,в следующем бесплатно заберут

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