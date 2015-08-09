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    Бабаев извинился перед болельщиками «Спартака» и ЦСКА

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий по поводу нашумевшего переноса матча пятого тура РФПЛ против «Спартака».

    «Слишком много комментариев на эту тему было сделано в последнее время, хотя хотелось бы сосредоточиться на игре. Регламент позволяет участникам еврокубков переносить матчи чемпионата, и примеров было уже немало. Но была допущена техническая ошибка — не исправлен срок, когда можно оставлять заявку на перенос. Раньше он составлял десять дней. Считаю, эта неточность не должна становится препятствием для реализации этого права. Более того, когда обсуждался календарь, у нас была возможность сразу перенести игру, но тогда мы еще не знали, сумеет ли команда пробиться в Лигу чемпионов. Конечно, мы тоже переживаем, что доставим неудобства болельщикам «Спартака» и ЦСКА, и хотели бы перед ними извиниться. Тем не менее думаю, один день принципиальной разницы не имеет. Постарались выбрать максимально комфортное для болельщиков время проведения матча. Обратились к руководству «Спартака» с предложением взять на себя часть финансовых рисков в связи с возвратом некоторых билетов. Хотел призвать всех не раздувать из этой ситуации скандал», - резюмировал Бабаев.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.08.2015 16:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12

      CheVlaR 9 августа 2015, 22:24

      Ситуация нехорошая, но уже ничего не поделать.
      надеюсь, футбол будет хороший. Надеюсь, при почти полных трибунах

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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 9 августа 2015, 22:09

      Ну теперь-то ВСЕ проблемы болельщиков разрешатся сами собой!!!

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 9 августа 2015, 21:19

      Не нужно перед свuньямu бисер метать.

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      Рейтинг: +7864

      Томик 9 августа 2015, 21:15

      Тут главное не то, что извинился, а "Обратились к руководству "Спартака" с предложением взять на себя часть финансовых рисков в связи с возвратом некоторых билетов." Вот ведь и рыбку съесть и оплатить вскладчину. Даже не знаю какая у него национальность).

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      Рейтинг: +532

      Бан 9 августа 2015, 20:53

      Напрасно Бабаев распинается. Идиоты все равно не поймут, а нормальные и без объяснений все понимают.

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      Рейтинг: +20

      Age > Бан 9 августа 2015, 21:13

      Да, я, наверное, идиот. За две недели заказал
      билет на матч, купил билеты на поезд, а в
      пятницу уже приехать не могу. Идиот, сам
      виноват, знал же, с кем Спартак играет.

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      Рейтинг: +532

      Бан > Age 10 августа 2015, 19:38

      Речь не о том, что "купил", а о том, что "не понял".
      К тому же, ЦСКА изначально предлагал пятницу, еще при формировании календаря, но РФС предпочло нынешний вариант.
      Кста, Спартак также принял нынешний - "в случае чего - перенос"

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      Рейтинг: +14

      POLTARAWKA 9 августа 2015, 18:40

      Конечно удобное время, у нас все для болельщиков, только о них и думают.

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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 9 августа 2015, 18:37

      типа отмазался, в прошлом году динамо отказали а вам бл.. вдруг повезло, с чего бы это?

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      Рейтинг: +11

      Мур Ло > talgatnurzhanov2006 9 августа 2015, 21:01

      а с того бы это!

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      Рейтинг: +101

      Artemrud 9 августа 2015, 18:30

      я конечно понимаю, что это фантастика.. но если бы спартак играл в лч.. ем бы тоже перенесли.. не понимаю нытья.. я например тоже билет купил.. и что? какая разница , когда игра?

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      Рейтинг: +686

      старина 9 августа 2015, 17:39

      Ты это своим поклонникам поясни ,которые на бомбардире и на соккере фигню пишут.)Некоторые твердолобые вообще умудрились в чем то обвинить Спартак......Хотя непонятно в чем...Вообщем играйте в футбол и да ЗДРАВСТВУЕТ ДЕРБИ !!!

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      Рейтинг: +65

      komandos99 9 августа 2015, 17:29

      балонка совсем обнаглела

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