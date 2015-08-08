Чех: «Моуринью и Венгер похожи только в одном»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех, который длительное время выступал за «Челси» под руководством Жозе Моуринью, сравнил португальского наставника со своим нынешним тренером Арсеном Венгером.

«Единственное, чем похожи Моуринью и Венгер — оба не любят проигрывать. Мне легко говорить о Жозе, но трудно говорить о Венгере, потому что с ним я работаю совсем недолго. Но я был очень впечатлен, когда встретился с ним в первый раз.

Задача на сезон? Надеюсь, мы выиграем достаточно матчей, чтобы занять первое место. Думаю, это возможно. В прошлом сезоне «Арсенал» был хорош, настало время сделать шаг вперед», — заявил вратарь «Арсенала».