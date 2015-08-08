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    Чех: «Моуринью и Венгер похожи только в одном»

    Вратарь «Арсенала» Петр Чех, который длительное время выступал за «Челси» под руководством Жозе Моуринью, сравнил португальского наставника со своим нынешним тренером Арсеном Венгером.
    «Единственное, чем похожи Моуринью и Венгер — оба не любят проигрывать. Мне легко говорить о Жозе, но трудно говорить о Венгере, потому что с ним я работаю совсем недолго. Но я был очень впечатлен, когда встретился с ним в первый раз.
    Задача на сезон? Надеюсь, мы выиграем достаточно матчей, чтобы занять первое место. Думаю, это возможно. В прошлом сезоне «Арсенал» был хорош, настало время сделать шаг вперед», — заявил вратарь «Арсенала».

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2015 12:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

      jurjs 9 августа 2015, 05:45

      Может Балотелли по дешевке взять? Или Буратиновича

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      dima090887 8 августа 2015, 21:36

      Давно пора!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Willian05 8 августа 2015, 14:14

      Чех именно тот кого не хватало в Арсенале Но нужен топовый нап

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      robik > Willian05 8 августа 2015, 16:42

      Санчеса и Уолкотта мало?

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 8 августа 2015, 13:06

      Отличный настрой, так держать!

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