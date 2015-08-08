Чех: «Моуринью и Венгер похожи только в одном»

Может Балотелли по дешевке взять? Или Буратиновича
Вратарь «Арсенала» Петр Чех, который длительное время выступал за «Челси» под руководством Жозе Моуринью, сравнил португальского наставника со своим нынешним тренером Арсеном Венгером.
«Единственное, чем похожи Моуринью и Венгер — оба не любят проигрывать. Мне легко говорить о Жозе, но трудно говорить о Венгере, потому что с ним я работаю совсем недолго. Но я был очень впечатлен, когда встретился с ним в первый раз.
Задача на сезон? Надеюсь, мы выиграем достаточно матчей, чтобы занять первое место. Думаю, это возможно. В прошлом сезоне «Арсенал» был хорош, настало время сделать шаг вперед», — заявил вратарь «Арсенала».