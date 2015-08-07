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    Киевское «Динамо» сообщило «Лиону» цену Бельханда

    Киевское "Динамо" хочет получить за трансфер Юнеса Бельханда в "Лион" 20 миллионов евро плюс бонусы от последующей продажи футболиста. Такую сумму президент "Динамо" Игорь Суркис назвал во время личной встречи президенту "Лиона" Жану Мишелю Оласу.


    Французской стороне такие условия показались чрезмерными, и переговоры закончились ничем. Однако,есть вероятность, что клубы продолжат диалог.

    Напомним, Бельханда перешел в "Динамо" в 2013-м году. За два сезона он сыграл за киевлян 76 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    07.08.2015 15:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 7 августа 2015, 17:41

      Не продавать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +90

      FIFA2 7 августа 2015, 16:58

      ...тогда Лион возьмёт Вальбуэна в аренду с правом выкупа через год за 7млн...
      ...Бельханда за 20!!!...ухаха...Суркис далёк от реальности...

      2
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 7 августа 2015, 16:22

      Нужно продавать.За 2 сезона ни одного матча на своем уровне не сыграл

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 16:14

      Хотя у них-то в принципе немало хороших футболистов.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 16:13

      Задешево одного из ведущих футболистов не продадут.

      0
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