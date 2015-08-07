Киевское «Динамо» сообщило «Лиону» цену Бельханда

Киевское "Динамо" хочет получить за трансфер Юнеса Бельханда в "Лион" 20 миллионов евро плюс бонусы от последующей продажи футболиста. Такую сумму президент "Динамо" Игорь Суркис назвал во время личной встречи президенту "Лиона" Жану Мишелю Оласу.



Французской стороне такие условия показались чрезмерными, и переговоры закончились ничем. Однако,есть вероятность, что клубы продолжат диалог.



Напомним, Бельханда перешел в "Динамо" в 2013-м году. За два сезона он сыграл за киевлян 76 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.