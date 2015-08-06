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    Лига Европы. Полтавская «Ворскла» обыгрывает «Жилину», но выбывает из турнира

    После домашней победы «Жилины» 2:0 мало кто сомневался в исходе противостояния, да и сами словаки, вероятно, уже примеривались к потенциальным соперникам по следующему раунду. Но в ответной встрече «Ворскла» не просто дала бой, а едва не преподнесла сюрприз.

    Первого мяча пришлось ждать до 68-ой минуты, когда отличился Антон Шиндер. На последней минуте основного времени Евгений Ткачук перевел матч в экстра-тайм. Через десять минут после его начала словаки остались в меньшинстве: вторую желтую получил Шпалек. Нарушение произошло в штрафной, и полтавские футболисты получили право на пенальти. Турсунов его реализовал, и уже казалось, что украинцы совершили невозможное. Но когда до свистка оставалось всего ничего, на 121-ой минуте Виллиан забил гол, который вывел «Жилину» в следующий раунд.

    6 августа. Полтава. Стадион "Ворскла".

    Ворскла (Украина) - Жилина (Словакия) - 3:1 (0:0).

    Голы: 1:0 - Шиндер, 68; 2:0 - Ткачук, 90; 3:0 - Турсунов, 101; 3:1 - Виллиан, 120+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 22:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      tolyan-64 7 августа 2015, 11:25

      ПОЛТАВА-молодці,а гол на останніх хвилинах наука на майбутнє.

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 7 августа 2015, 03:29

      Обидно так выиграть и не пройти - жесть

      0
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      Рейтинг: +19

      XimeRajke 7 августа 2015, 00:14

      Что за мудак удаляет комменты?

      0
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      Рейтинг: +19

      XimeRajke 7 августа 2015, 00:05

      Сцаный Ковпак

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 6 августа 2015, 23:22

      вспомнилось сразу игра Хорватия с Турцией( кажется так, хорваты точно были), когда хорваты забили на сто двадцать первой минуте , сравняв счет, и по пеналям прошли)

      2
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      Рейтинг: +28

      Losharik 6 августа 2015, 22:43

      И нефиг им делать в плей-офф

      0
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      Рейтинг: +293

      1897 > Losharik 7 августа 2015, 07:05

      Да причем здесь "нефиг им делать",они играли для народа,который знает,что Ворскле ничего не светит,но тем не менее,люди были бы благодарны своей команде за то,что они "привезли" бы условных ван Перси,Нани и так далее,ведь не каждый день в Полтаве играют мировые знаменитые игроки.Да,и еще,а Жилине,что там делать,если уж на то пошло?!!?

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