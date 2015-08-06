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    Митроглу не хочет играть в Чемпионшипе

    Нападающий «Фулхэма» Костас Митроглу может отправиться в аренду в «Бенфику»

    «У него есть хороший шанс поиграть в «Бенфике», но официально сделка еще не завершена», – комментирует менеджер «Фулхэма» Кит Симмонс.

    «Мы поговорили с ним, и он прямо сказал, что с удовольствием выступал бы за «Фулхэм», если бы мы остались в Премьер-лиге. Константинос говорит, что он не хочет играть именно в Чемпионшипе».

    Форвард сборной Греции перешел в лондонский клуб в январе 2014 года, и сумма той сделки была самой большой в истории «Фулхэма» – 12 миллионов фунтов. Однако Митроглу сыграл за «дачников» всего три матча, а прошлый сезон провел в аренде в «Олимпиакосе»

    Тем не менее Симмонс не считает трансфер грека разочарованием.

    «Надеемся, что когда мы вернемся в АПЛ, он будет с нами», – говорит Симмонс.

    Источник: Skysports

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    06.08.2015 19:53
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    Комментарии (3)
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    3eмлянин
    1438881211
    не удивительно
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    torunec
    1438959470
    в Греции нужно было сидеть
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    ologreds
    1694997461
    numo438032
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