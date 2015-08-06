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    Перейра: «Шахтер» может играть с закрытыми глазами

    Главный тренер «Фенербахче» Витор Перейра после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов похвалил донецкий «Шахтер», отметив сыгранность украинской команды. Напомним, встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Шахтера».


    «Шахтер» – сильная команда, которая играет одним и тем же составом и управляемая одним и тем же тренером. А мы собрались буквально четыре недели назад. «Шахтер» сегодня использовал все свои шансы, а мы не доработали. Второй гол испортил нам баланс. «Шахтер» может играть с закрытыми глазами, у них очень сильная команда. Но мы получили опыт и станем сильнее. Завтра будет новый день и я искренне говорю, что в последующие годы мы будем чемпионами. Мы уже вылетели из Лиги чемпионов, но я чувствую поддержку болельщиков. Хочу извиниться перед ними за то, что подвели их. Но я верю, что у нас будет много моментов, в которых мы будем радоваться все вместе», – сказал Перейра.

    Источник: UA-Футбол

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    06.08.2015 07:13
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