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    Бенитес заявил, что Бензема и Бэйл останутся в «Реале»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес прояснил будущее нападающего команды Карима Бензема и вингера Гарета Бэйла.
    «Думаю, Бензема останется. Он хорошо проявил себя на тренировке, и я рассчитываю на него.
    Гарет очень важен для нас. Он хочет выступать за «Реал», здесь он счастлив и наверняка проведет хороший сезон с нами», - резюмировал Бенитес.

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    Источник: Goal.com

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    03.08.2015 21:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +92

      Morata29 6 августа 2015, 16:29

      Ну понятно Бенз, но ёпт Бэйл...

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      Рейтинг: +12

      Gringo 4 августа 2015, 01:29

      Бейл счастлив в Реале?
      Бейл счастлив, когда занимается любимым делом - игрой в футбол! Хоть ему и приятно играть вместе с Рональдо, Рамосом, раньше Икером, Модричем и др.
      Бенитес скорее всего, как обычно не разбирается в людях... Тренер уровня Капелло...

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 23:43

      Такая корова нужна самому!

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 21:43

      Была как-то статья про полезность Бензема. Без него Криш будет забивать на порядок меньше.

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