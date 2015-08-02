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    Лоран Блан: «Ибрагимович почувствовал боль в игре с «Лионом»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан сообщил, что нападающий парижан Златан Ибрагимович получил повреждение в матче за Суперкубок Франции с «Лионом». Встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0.

    «За пять минут до конца матча Златан ударил по мячу и почувствовал боль. Меня бесит, что теперь нам придётся провести в самолёте 10 часов, ведь матч проходил в Канаде. 10 часов в самолёте — не лучший вариант для восстановления. Медицинский персонал поработает с Ибрагимовичем. Надеюсь, всё обойдётся», - цитирует Блана Goal.
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    Источник: Goal.com

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    02.08.2015 10:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +225

      VABANK 2 августа 2015, 14:21

      Его весь матч хлестали эти ткачихи, как нарочно.

      0
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 14:16

      Все, никакого теперь Милана)

      0
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 11:54

      Ибра не получал травму, это травма получила Ибру

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 10:58

      По словам Блана можно сделать вывод, что Ибра остается , как минимум на сезон в ПСЖ.

      1
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      Рейтинг: +10

      DaMarcus > Portugal_fan7 2 августа 2015, 11:05

      От Блана вообще не зависит останется Ибра или нет

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