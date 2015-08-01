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    Блан: «Несмотря на обилие товарищеских матчей, у нас была хаотичная предсезонная подготовка»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан отметил, что его команда подошла к матчу за Суперкубок Франции против «Лиона» в неоптимальных кондициях.

    «У нас была хаотичная подготовка, несмотря на обилие товарищеских матчей, – цитирует L'Equipe Блана. – Футболисты прибывали в команду в разное время. Это не способствует лучшей коллективной подготовке. Но мы искали выход, порой работая в четыре группы.

    В этом матче мы не сможем использовать все свои ресурсы. В заявке всего 18 человек. Думаю, в ней не окажется Хавьера Пасторе и Эсекиэля Лавесси. Не все готовы играть 90 минут. Но сил у нас достаточно для конкурентоспособной игры».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 13:44

      Что-то смахивает на какое-то оправдание прям.

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