Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Перси: «Моя результативность будет зависеть от команды»

    Нападающий турецкого «Фенербахче» Робин Ван Перси, перешедший этим летом из английского «Манчестер Юнайтед», поделился ожиданиями от своей результативности в Стамбуле.
    «Я гарантирую, что полностью отдам себя команде, и верю, что мы добьемся успеха. В то же время не могу обещать, что забью какое-то конкретное количество голов. Это будет зависеть от того, насколько эффективно будут действовать партнеры. Никто ведь не знает, как все сложится», - цитирует голландца «А Бола».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.07.2015 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +151

      311 1 августа 2015, 01:03

      Будут теперь его Наташей называть там)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Hardwell 31 июля 2015, 23:53

      Сразу так сказал в первом интервью.Типа,отстаньте от меня,я уже старенький,мне 31.Я приехал здесь побухать,класть в баулы баблище,клубы,море,пляж,жизнь прекрасна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      DavideSanton 31 июля 2015, 22:36

      Ну, ван Перси всегда был зависимым от действий полузащиты напом. Если на него все будут играть как в Арсенале или в последний сезон САФа, то он забьет немало голов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 31 июля 2015, 22:26

      Уже сразу все партнёров валит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 22:22

      хы контракт получил и напопятную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 22:19

      Вот и отмазы пошли. То ли ещё будет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      skiros 31 июля 2015, 21:58

      Подстраховался голландец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Oleg-7 31 июля 2015, 21:54

      один в поле не воин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 31 июля 2015, 21:51

      Понимает , что уже не тот и силы не те!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11