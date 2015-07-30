Кубик: «Слован» может пройти «Краснодар», если будет играть лучше»

Полузащитник "Слована" Франтишек Кубик после поражения в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы от "Краснодара" (0:2) заявил, что команда постарается победить соперника в ответном матче и пройти в следующий раунд. Также хавбек вспомнил свою карьеру в "Кубани", передает "Спорт-Экспресс".



"Мое возвращение в Краснодар состоялось почти через пять лет, – отметил Кубик. – У меня много мыслей сейчас об этом, но по игре... Мы проиграли, и я не знаю, что сказать. У "Краснодара" есть очень хорошие футболисты. Они играют в хороший футбол, нам было трудно играть более компактно. Но мы будем стараться играть лучше во втором матче, стараться победить и пройти в следующий раунд.



Я верю, что мы можем пройти. Только мы должны играть лучше, чем сегодня, несмотря на то, что это будет тяжело, поскольку "Краснодар" – очень квалифицированная команда. Воспоминания о городе очень забавные. Я был здесь один год. Я желаю "Кубани" всего самого наилучшего. Я до сих пор общаюсь с несколькими игроками, у меня есть их номера".



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