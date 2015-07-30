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    Кубик: «Слован» может пройти «Краснодар», если будет играть лучше»

    Полузащитник "Слована" Франтишек Кубик после поражения в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы от "Краснодара" (0:2) заявил, что команда постарается победить соперника в ответном матче и пройти в следующий раунд. Также хавбек вспомнил свою карьеру в "Кубани", передает "Спорт-Экспресс".

    "Мое возвращение в Краснодар состоялось почти через пять лет, – отметил Кубик. – У меня много мыслей сейчас об этом, но по игре... Мы проиграли, и я не знаю, что сказать. У "Краснодара" есть очень хорошие футболисты. Они играют в хороший футбол, нам было трудно играть более компактно. Но мы будем стараться играть лучше во втором матче, стараться победить и пройти в следующий раунд.

    Я верю, что мы можем пройти. Только мы должны играть лучше, чем сегодня, несмотря на то, что это будет тяжело, поскольку "Краснодар" – очень квалифицированная команда. Воспоминания о городе очень забавные. Я был здесь один год. Я желаю "Кубани" всего самого наилучшего. Я до сих пор общаюсь с несколькими игроками, у меня есть их номера".

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2015 23:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 31 июля 2015, 14:00

      КУБИК ТЫ ПЬЯН БЫЛ ВЧЕРА??????????
      СЛован даже в ФНЛ хорошо если в пятерку попадет.О ЧЕМ ТЫ???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 13:49

      "Воспоминания о городе очень забавные" - это как?

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 10:53

      не может

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      футболист в отставке 31 июля 2015, 09:50

      Судя по игре, лучше они играть не могут!

      0
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      Рейтинг: +8

      atlonDM 31 июля 2015, 09:49

      Защитник слована Кубик, заявил : «Слован» может пройти «Краснодар», если будет играть лучше»
      На что Якубик ответил :«Слован» не сможет пройти «Краснодар», так как не сможет играть лучше»

      -1
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      Рейтинг: +187

      bosun 31 июля 2015, 08:53

      Кубик Рубика не сложился в Краснодаре)

      -1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 31 июля 2015, 05:02

      Жаль что коротышка, любитель девственниц из дома два, третий гол не забил. Кубик бы тогда даже говорить ничего бы не стал. Пошли бы вместе Яном Коллером водочки хлебнули, вспомнили бы как играли в лучшем чемпионате мира и как жили в самой лучшей, свободной и миролюбивой стране на планете Земля.

      0
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      Рейтинг: +57

      brat070 31 июля 2015, 02:19

      Были родавлены быками, а он еще вякает, шавка

      -1
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      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 00:04

      ой б ляяяя

      -1
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 30 июля 2015, 23:52

      А что по этому поводу думает Треугольник?)))

      -1
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