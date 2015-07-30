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    Жинобили: «Критиковать Месси - это безумие»

    Защитник "Сан-Антонио" и сборной Аргентины по баскетболу Ману Жинобили не понимает критики в адрес соотечественника нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. По его словам, Месси нельзя обвинять в поражениях в финалах ЧМ-2014 и Кубка Америки-2015.

    "Я не могу понять сомнений, которые существуют вокруг Месси, - цитирует Жинобили источник. – Он монстр. Это безумие – критиковать самое ценное сокровище аргентинского спорта и не признавать его должным образом. Он делал в сборной все, что он него зависело. Лионель помог команде добраться до двух финалов, а грань между победой и поражением очень тонка".

    "Бомбардир" дарит подарки.

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    30.07.2015 22:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 10:44

      всех лечить!

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 31 июля 2015, 00:16

      соперники не дремлють

      0
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 31 июля 2015, 00:08

      Если не критиковать, то он зажрётся и станет ленивым пешеходном.
      Короче, критика нужна, но не сверх меры.

      0
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      Рейтинг: +8

      indeecsokur 30 июля 2015, 23:38

      Просто в сборной Аргентины он другую роль играет и поэтому не тянет! особенно в самых важных матчах! А все потому что в решающих играх все партнеры надеются только на него и все! В Барсе то все по другому! Вот и результат! Капелло вон на клубном уровне выиграл все что можно, а со сборными(Англии и России) только провалы! Так что вывод из этого только один! Месси клубный игрок, а не игрок сборной! И он все же лучший из лучших!

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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 30 июля 2015, 23:11

      Все правильно

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 22:57

      А вот поди ж ты!

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