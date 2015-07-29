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    Луис Энрике не определился в выборе основного голкипера команды

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике еще не определился относительно голкипера основного состава каталонского клуба. За право выхода на поле в стартовом составе сине-гранатовых борются немец Марк-Андре тер Штеген и чилиец Клаудио Браво.

    «Несомненно, чем сложнее будет для тренера принятие решения, тем лучше. Хорошо, что у нас есть возможность выбора. В спешке нет необходимости. Еще посмотрим, какое я приму решение», - цитирует тренера источник.

    В минувшем сезоне Браво выходил на поле в матчах чемпионата Испании, тогда как тер Штеген защищал ворота «Барселоны» в розыгрышах Кубка Испании и Лиги чемпионов.

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    Источник: AS

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    29.07.2015 08:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +894

      Ахад 29 июля 2015, 16:26

      луис энрике не определился...с полом игроков своей команды:)

      0
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      Рейтинг: +25

      wodota > Ахад 29 июля 2015, 20:54

      Со своим-то ты определился?

      0
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      Рейтинг: +319

      киэнджин > Ахад 29 июля 2015, 21:37

      я бы сказал больше со своим биологически видом? привет жене

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:36

      Оба хороши, конечно.

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:15

      я рассылаю спам, я дурачок

      -2
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      Рейтинг: +196

      Forint 29 июля 2015, 09:15

      Вот так дилемма!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +114

      neomessi 29 июля 2015, 08:44

      Штегена в Ла-Лигу а Браво в кубки.

      1
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      Рейтинг: +10

      ELYORBEK > neomessi 29 июля 2015, 09:10

      согласно

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > neomessi 29 июля 2015, 10:03

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