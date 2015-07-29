Луис Энрике не определился в выборе основного голкипера команды

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике еще не определился относительно голкипера основного состава каталонского клуба. За право выхода на поле в стартовом составе сине-гранатовых борются немец Марк-Андре тер Штеген и чилиец Клаудио Браво.



«Несомненно, чем сложнее будет для тренера принятие решения, тем лучше. Хорошо, что у нас есть возможность выбора. В спешке нет необходимости. Еще посмотрим, какое я приму решение», - цитирует тренера источник.



В минувшем сезоне Браво выходил на поле в матчах чемпионата Испании, тогда как тер Штеген защищал ворота «Барселоны» в розыгрышах Кубка Испании и Лиги чемпионов.



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