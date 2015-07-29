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    Агент: Думбия не думает об уходе из «Ромы»

    Ивуарийский нападающий "Ромы" Сейду Думбия в настоящее время не думает об уходе из итальянской команды, заявил агент игрока Жан-Бернар Бейтризон.

    Ранее стало известно, что "Рома" намерена продать Думбия, который перешел в итальянскую команду в январе из московского ЦСКА, но так и не сумел закрепиться в основном составе. Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил, что клуб заинтересован в возвращении форварда, но пока не удалось достичь согласия о трансфере с "Ромой".

    "В настоящее время Думбия не думает об уходе из "Ромы". Он только пришел в команду в январе. Переход в зимний период всегда сложен, это требует времени для адаптации. Но во время летнего трансферного окна может случиться что угодно", - сказал Бейтризон.

    Всего Думбия провел за "Рому" 14 игр и забил два мяча. Также в его активе 29 матчей и 4 гола за сборную Кот-д'Ивуара.

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    Источник: Р-Спорт

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    29.07.2015 06:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 17:10

      Агент решает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:23

      Врет агент, они всегда своими интересами за игрока говорят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:19

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 29 июля 2015, 10:02

      А зачем ему думать, если для этого есть агент!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 09:42

      не думает он...
      подкоп роет ночами!

      0
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