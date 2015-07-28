Жозе Моуриньо: «По итогам прошлого сезона ставлю Азара выше Роналду»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо отметил игру полузащитника команды Эдена Азара, показанную бельгийцем в прошлом сезоне.

"Считаю Азара лучшим игроком в Англии. Футбольные журналисты назвали его лучшим игроком АПЛ по итогам сезона.



Азар вместе с Месси и Роналду входит в тройку лучших в мире. Для того, чтобы стать лучшим необходимо завоевать несколько титулов, разве нет? Футбол без титулов ничего не значит. Месси в прошлом сезоне выиграл требл. Завоевал три трофея и вышел в финал Кубка Америки. Это был выдающийся сезон и для него, и для его команды.



По итогам прошлого сезона Азар был лучше Роналду. Тем не менее, Криштиану был блистателен. Он забил невероятное количество мячей. Я не говорю, что он не великолепен. Я лишь хочу сказать, что на мой взгляд, каждый футболист должен понимать, что важнее всего должна быть команда, а не индивидуальные награды", – сказал Моуринью.