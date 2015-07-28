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  • Жозе Моуриньо: «По итогам прошлого сезона ставлю Азара выше Роналду»

Жозе Моуриньо: «По итогам прошлого сезона ставлю Азара выше Роналду»

28 июля 2015, 11:25
30

Главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо отметил игру полузащитника команды Эдена Азара, показанную бельгийцем в прошлом сезоне.

"Считаю Азара лучшим игроком в Англии. Футбольные журналисты назвали его лучшим игроком АПЛ по итогам сезона.

Азар вместе с Месси и Роналду входит в тройку лучших в мире. Для того, чтобы стать лучшим необходимо завоевать несколько титулов, разве нет? Футбол без титулов ничего не значит. Месси в прошлом сезоне выиграл требл. Завоевал три трофея и вышел в финал Кубка Америки. Это был выдающийся сезон и для него, и для его команды.

По итогам прошлого сезона Азар был лучше Роналду. Тем не менее, Криштиану был блистателен. Он забил невероятное количество мячей. Я не говорю, что он не великолепен. Я лишь хочу сказать, что на мой взгляд, каждый футболист должен понимать, что важнее всего должна быть команда, а не индивидуальные награды", – сказал Моуринью.
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Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Англия Челси Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Азар Эден Моуринью Жозе
Комментарии (30)
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George-CFC
1438074881
Жозе начинает дебильную кампанию под названием: "Лучший игрок мира в команде у меня". Очень ещё рано пихать Азара к ним. Пусть развивается сам без этого давления. Он и сам понимает и знает, что ему ещё надо много работать, забивать на много больше голов. Да и что тут сравнивать, если таких слабых команд (5-7 команд) как в Ла Лиге в лиге, где играет Азар вообще нет
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Тристан
1438077321
Чет Маур в последнее время расчувствовался, кипятком льется. Азар лучший в Англии по версии журналюг, а по версии болельщиков Санчес лучший. Но ни тот, ни другой и рядом не стоят с Месси и Роналду.
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CriRо
1438080860
Азар пока не достоин стоять в одном ряду с Месси и Роналду, да и вряд ли когда станет, в 24,5 года эти двое уже много достигли, а этот кроме звания лучшего игрока АПЛ ничего.
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CriRо
1438080989
Ему хотя бы Стерлингу звание лучшего в АПЛ не проиграть в этом сезоне.
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112910415
1438081023
реально обидел португальца!
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Рауль и Зидан
1438083884
По факту Азар даже в пятерку лучших не входит
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qasi30
1438083913
я рассылаю спам, я дурачок
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Рауль и Зидан
1438084127
Кто мешает Азару забивать в ЛЧ на уровне с Роналду ??? или там тоже у Челси сильнее соперники ??
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caravanbashi
1438088916
Укусил Криса, но уже не секрет, что с Роналду начинает сыпаться труха.
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Garri98
1438089171
Маур-клоун. Никого не интересует , то, что он думает о своем любимчике. Важно что все понимают, что Азар, никогда не будет лучше Роналдо. Даже если Роналду будет 50.
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