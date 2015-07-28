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    Рохо оштрафован на 140 тыс фунтов за проблемы с паспортом

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо оштрафован на 140 тыс фунтов, что не смог отправитьсяс командой в турне по Северной Америке из-за проблем с паспортом. 25-летний футболист забыл продлить документ, из-за чего не сумел попасть на рейс.

    Главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал оштрафовал Рохо на внушительную сумму, так как отсутствие футболиста мешает голландцу наигрывать состав, утверждает Daily Mail.
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    Источник: Daily Mail

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    28.07.2015 06:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      forward163 28 июля 2015, 10:16

      офигенно он так забыл..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 07:48

      Винпоцетин ему в помощь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:06

      Просто забыл...

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