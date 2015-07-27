Главный тренер сборной Мексики напал на журналиста

Главный тренер сборной Мексики по футболу Мигель Эррера после победы своей команды в Золотом кубке КОНКАКАФ напал на журналиста Кристиана Мартиноли в аэропорту Филадельфии, сообщает источник



Мексиканцы в воскресенье в финале турнира в Филадельфии победили команду Ямайки со счетом 3:1.



Конфликт между тренером и журналистом произошел в аэропорту Филадельфии перед вылетом сборной Мексики на родину. Мартиноли заявляет, что Эррера ударил его в шею, а также угрожал ему. Главный тренер сборной Мексики признался, что у него произошел конфликт с Мартиноли и он толкнул журналиста. Как сообщает пресса, Мартиноли в последнее время критически высказывался о деятельности Эрреры на посту главного тренера сборной Мексики.



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