Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер сборной Мексики напал на журналиста

    Главный тренер сборной Мексики по футболу Мигель Эррера после победы своей команды в Золотом кубке КОНКАКАФ напал на журналиста Кристиана Мартиноли в аэропорту Филадельфии, сообщает источник

    Мексиканцы в воскресенье в финале турнира в Филадельфии победили команду Ямайки со счетом 3:1.

    Конфликт между тренером и журналистом произошел в аэропорту Филадельфии перед вылетом сборной Мексики на родину. Мартиноли заявляет, что Эррера ударил его в шею, а также угрожал ему. Главный тренер сборной Мексики признался, что у него произошел конфликт с Мартиноли и он толкнул журналиста. Как сообщает пресса, Мартиноли в последнее время критически высказывался о деятельности Эрреры на посту главного тренера сборной Мексики.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 23:31
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 28 июля 2015, 09:12

      напросился репортер. знал же какой вспыльчивый тренер Мексики. тем более после победы - накатил текилы немного :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:27

      Тренер победил, а победителей не судят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      neomessi 28 июля 2015, 07:20

      а он гл.тренер Мексике, случайно не брат Моура?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 28 июля 2015, 00:25

      Некоторые журналюги умеют профессионально выклевывать мозг, так что, думаю-это один из тех случаев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 23:45

      Поделом ему!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11