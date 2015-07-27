Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Английские клубы ведут борьбу за игрока «Боруссии» Рамоса

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос этим летом может перебраться на Туманный Альбион. За футболиста ведут борьбу лондонский «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич». В ближайшее время они должны выслать свои предложения в Германию, после чего станет ясно, состоится ли трансфер форварда, сообщает Sportbox.ru.
    Колумбиец в прошлом сезоне Бундеслиги провел 18 игр и забил дважды.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 27 июля 2015, 19:22

      В Герте у него лучше получалось.
      Переход в БД - ошибка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 27 июля 2015, 16:33

      В Боруссии совсем не задалась карьера у Адриана.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11