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    Луис Энрике: «С ван Гаалом «МЮ» способен выиграть требл»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после поражения от«Манчестер Юнайтед» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов высоко отозвался об английском клубе.

    «С таким тренером, как ван Гаал, и с таким подбором игроков «МЮ» по плечу любые задачи. За год многое может случиться. В позапрошлом сезоне мы не выиграли ни одного трофея, а в прошлом – оформили требл. «МЮ» способен повторить наш успех, это великий клуб», – отметил Луис Энрике.

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    Источник: Sports.ru

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    26.07.2015 07:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:56

      да ладно!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:38

      Денег на трансферы не жалеют, тренер просто обязан это оправдать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Robbaggio 26 июля 2015, 14:04

      Пока у МЮ с ван Гаалом трабл!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 26 июля 2015, 09:59

      бомбардир г..но

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      sasha-95 26 июля 2015, 09:21

      '''''''''''''''''

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      kanuni 26 июля 2015, 08:22

      Короче,ссал я на этот "бомбардир",верните "соккер" админорасы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      manunited10 > kanuni 26 июля 2015, 08:59

      Солидарен с тобой.... полная фигня этот бомбардир.....

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