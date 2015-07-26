Луис Энрике: «С ван Гаалом «МЮ» способен выиграть требл»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после поражения от«Манчестер Юнайтед» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов высоко отозвался об английском клубе.





«С таким тренером, как ван Гаал, и с таким подбором игроков «МЮ» по плечу любые задачи. За год многое может случиться. В позапрошлом сезоне мы не выиграли ни одного трофея, а в прошлом – оформили требл. «МЮ» способен повторить наш успех, это великий клуб», – отметил Луис Энрике.