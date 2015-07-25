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    УПЛ. Киевское «Динамо» победило, «Заря» и «Металлист» обошлись без голов

    Завершились две игры второго тура чемпионата Украины. Обращаем внимание, что в киевском поединке имели место три удаления: у хозяев красные карточки получили Евгений Хачериди и Александар Драгович; у гостей - Владимир Танчик.

    25 июля. Киев. Стадион «Олимпийский»
    Динамо (Киев) - Олимпик (Донецк) - 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 - Ярмоленко, 12; 2:0 - Мораес, 61.
    Динамо: Рыбка, Антунеш, Драгович, Вида, Хачериди, Велозу, Рыбалка, Бельханда (Морозюк, 54), Ярмоленко, Мораес (Петрович, 67), Кравец (Буяльский, 86).

    25 июля. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена»
    Заря (Луганск) - Металлист (Харьков) - 0:0
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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 21:29
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 26 июля 2015, 00:18

      Киевляне продолжают беспредел то на поле или заговор против Динамо?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +207

      КОТЛИН 25 июля 2015, 22:29

      АТО гы-гы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      УкраинецUA 25 июля 2015, 22:23

      Судья слов нет))
      Кому интересно погуглите игру и обзор карточек, откуда этого судью откопали)) ?

      1
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 25 июля 2015, 22:19

      костоломы

      -1
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 25 июля 2015, 21:53

      У Динамо три гри, 5 червоних....

      0
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > SD-Podonok 26 июля 2015, 05:49

      Вообще то 3, но все равно много, при чем, не могу сказать, что команда играет грубо, но карточки на ровном месте. Если бы все судили так, как судья сегодня, то играть было бы некому, любой фол - карточка.

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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok > Аvi-8 26 июля 2015, 09:34

      1-ша гра за Суперкубок(Шовковський, Рибалка), 1-й тур - Даніло Сілва, 2-й тур - Хачеріді, Драгович. 5 червоних.

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > SD-Podonok 26 июля 2015, 10:16

      Хах, точно, мой промах, я как то и про суперкубок и забыл. Я такого беспредела и не помню, если честно.

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