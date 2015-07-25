УПЛ. Киевское «Динамо» победило, «Заря» и «Металлист» обошлись без голов

Завершились две игры второго тура чемпионата Украины. Обращаем внимание, что в киевском поединке имели место три удаления: у хозяев красные карточки получили Евгений Хачериди и Александар Драгович; у гостей - Владимир Танчик.





25 июля. Киев. Стадион «Олимпийский»

Динамо (Киев) - Олимпик (Донецк) - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Ярмоленко, 12; 2:0 - Мораес, 61.