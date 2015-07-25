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    • Молодежное первенство РФПЛ. «Спартак» оказался сильнее «Краснодара»

    Молодежное первенство РФПЛ. «Спартак» оказался сильнее «Краснодара»

    В матче второго тура Первенства молодежных составов команд РФПЛ московский «Спартак» в гостях обыграл «Краснодар». Отметим, что на 65-й минуте пенальти не реализовал футболист гостей Артем Федчук.
    25 июля. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар»
    Краснодар (мол.) – Спартак (мол.) (Москва) – 2:3 (1:2)
    Голы: 0:1 — Бакаев, 18; 1:1 – Марушко, 27; 1:2 – Федчук, 41; 2:2 – Назаров, 52; 2:3 – Ермаков, 82.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 20:54
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    Комментарии (8)
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    Поц
    1437847295
    А нам що до цього?
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    pomor445
    1437848731
    Почему оказался, если чаще всего был сильнее?
    Ответить
    saha100
    1437849819
    Завтра и основа победит назло всем врагам
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    ren888888
    1437852742
    Чпартаг гоффно один куй!
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    sir_Alex
    1437856291
    Дожали, молодцы!
    Ответить
    Диктор
    1437861563
    Ну в этом сезоне-это будет обычной ситуацией.
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    112910415
    1437932345
    нормально
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    ologreds
    1694997544
    numo436754
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