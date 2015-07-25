Михайлович: «В дерби не играют, а выигрывают»

Михайловича с почином!
Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович , что его команда будет показывать хорошие результаты и без Златана Ибрагимовича, который может в ближайшем времени перейти в команду из ПСЖ.
«Я не знаю, в каком клубе к концу лета окажется Ибрагимович. Но у «Милана» отличный состав. У нас всё будет хорошо и без Златана или какого-то другого возможного новичка.
Сегодняшний матч с «Интером» - товарищеский, но я хочу, чтобы побеждать в дерби вошло у «Милана» в привычку. В дерби не играют, а выигрывают. Будет непросто, но мы — «Милан», а потому должны играть на победу»,- сказал Михайлович.
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