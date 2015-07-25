Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Сассуоло» не продал Ачерби «Наполи»

    Итальянский «Сассуоло» отказался продавать своего центрального защитника Франческо Ачерби в «Наполи». Неаполитанцы предлагают за футболиста 3,5 миллиона евро и рассматривают его в качестве альтернативы Давиде Астори, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
    Напомним, что Ачерби является воспитанником «Милана».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:46

      "Ошибка" Галлиани востребована...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11