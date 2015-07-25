«Сассуоло» не продал Ачерби «Наполи»

Итальянский «Сассуоло» отказался продавать своего центрального защитника Франческо Ачерби в «Наполи». Неаполитанцы предлагают за футболиста 3,5 миллиона евро и рассматривают его в качестве альтернативы Давиде Астори, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.





Напомним, что Ачерби является воспитанником «Милана». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!