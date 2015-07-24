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    • Молодежное первенство РФПЛ. «Кубань» оказалась сильнее «Терека»

    Молодежное первенство РФПЛ. «Кубань» оказалась сильнее «Терека»

    В очередном матче второго тура Первенства молодежных команд РФПЛ краснодарская «Кубань» одержала непростую победу в Грозном.
    24 июля. Грозный. Стадион им. Султана Билимханова
    Терек (мол.) (Грозный) – Кубань (мол.) (Краснодар) – 2:3 (1:1)
    Голы: 0:1 — Нурисов, 13; 1:1 – Кацаев, 40 (с пенальти); 1:2 – Майорович, 67; 2:2 – Кацаев, 87 (с пенальти); 2:3 – Завезен, 90+4.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2015 19:24
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    Комментарии (4)
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    Swat 23
    1437757079
    Молодцы! В меньшинстве смогли выиграть!
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    Akraarsenal
    1437760295
    Бацуев красавчик ....талант
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    rtm Solncedar
    1437807768
    В прошлом сезоне при не удачном старте "Кубань"М дошла до 4-го места. Сейчас 6 из 6. ЧЕМПИОНСКАЯ Поступь!!!
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    ologreds
    1694997552
    numo436631
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