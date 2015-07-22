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    Газизов: «Уфа» не будет подавать апелляцию на решение КДК»

    Футбольный клуб "Уфа" не будет подавать апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС дисквалифицировать ганского полузащитника Эммануэля Фримпонга на два матча, сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

    Фримпонг был дисквалифицирован за оскорбительный жест в адрес болельщиков московского "Спартака" в ходе матча первого тура чемпионата России, за который он получил красную карточку. Впоследствии футболист объяснил свой поступок тем, что один из зрителей назвал его обезьяной. В среду КДК РФС дисквалифицировал Фримпонга на два матча.
    "Мы принимаем любое решение КДК, - сообщил Газизов по телефону. - Как мы заявляли и раньше, никаких апелляционных жалоб клуб писать не будет".

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    Источник: Р-Спорт

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    22.07.2015 16:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +712

      RIR68 22 июля 2015, 16:39

      странный клуб Уфа. хотя для бомжей и свиней они всё сделали нормально. вопрос за сколько?

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