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    Роналду демонстративно ушел с тренировки «Реала»

    По информации Sport.es, звезда мадридского «Реала» Криштиану Роналду накануне самовольно ушел с тренировки команды, которую проводил лично главный тренер Рафаэль Бенитес. Португальцу не понравились упражнения, предложенные испанским специалистом. Другие же футболисты «сливочных» смиренно продолжили работать.
    В среду поступила информация, что в скором времени игрок может вернуться в английский «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Sport.es

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    22.07.2015 10:20
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    Комментарии99
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      Рейтинг: +10

      GRIGOR 17 9 августа 2015, 11:26

      Но ему лично выгоднее в Реале быть

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      Рейтинг: +10

      GRIGOR 17 9 августа 2015, 11:25

      Вернулся в МЮ .

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      Рейтинг: +10

      GRIGOR 17 9 августа 2015, 11:25

      Ну для улучшения статистики ему лучше остаться. А так... хочется, чтобы он верну

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      Рейтинг: +10

      Izmailov 06 29 июля 2015, 20:57

      Скорее всего уйдет

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 25 июля 2015, 06:42

      Скорее всего, останется. Думаю, лучше клуба для него сейчас нет. Есть еще порох в пороховницах да и с Месси и Ко хотя бы два раза за сезон играет.

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      Рейтинг: +10

      Loopback 23 июля 2015, 19:00

      МЮ хватит денег на трансфер? Только если Роналду согласится на меньшие деньги лишь бы уйти от Бенитеса и Переса.

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      Рейтинг: +882

      spartach091 23 июля 2015, 09:24

      БРЯХНЯ,не побив рекорд по голам,никуда он не уцдет

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      Рейтинг: +9

      Elmaddin 23 июля 2015, 08:16

      Давно пора уже вернуться в МЮ, а лучше вообще бы не уходил

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      Рейтинг: +69

      tembot07 23 июля 2015, 01:10

      Да не уйдет он никуда, не побив рекорд Рауля,успокойтесь уже)

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 июля 2015, 00:34

      Надеюсь, что это утка!

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