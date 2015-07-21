Сикейра не хочет уходить из «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Гильерме Сикейра заявил, что он не хочет покидать свою нынешнюю команду. Однако обратное желание имеет руководство «матрасников», которое уже выставило футболиста на трансфер. В качестве замены рассматривается возвращение из «Челси» Филипе Луиса.





«Я счастлив в «Атлетико» и с другими клубами переговоров не веду», - заявил Сикейра. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!