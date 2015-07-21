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    Сикейра не хочет уходить из «Атлетико»

    Защитник мадридского «Атлетико» Гильерме Сикейра заявил, что он не хочет покидать свою нынешнюю команду. Однако обратное желание имеет руководство «матрасников», которое уже выставило футболиста на трансфер. В качестве замены рассматривается возвращение из «Челси» Филипе Луиса.
    «Я счастлив в «Атлетико» и с другими клубами переговоров не веду», - заявил Сикейра.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 08:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 14:46

      походу его не спрашивают.

      0
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      Рейтинг: +27

      valencia14 21 июля 2015, 10:52

      а зачем его продавать то, ну придет луис, а кто конкурентом будем ему?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 09:26

      А придётся!

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