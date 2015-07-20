Молодежное Первенство РФПЛ. «Краснодар» победил «Амкар»

В Перми состоялся очередной матч 1-го тура Молодежного Первенства команд РФПЛ. Отметим, что гости последние пять минут поединка провели в меньшинстве после прямого удаления Дмитрия Бакая.
20 июля. Пермь. Стадион «Звезда»
Амкар (мол.) (Пермь) – Краснодар (мол.) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 — Васенин, 24 (с пенальти); 0:2 – Воробьев, 70; 1:2 – Гооге, 79; 1:3 – Воробьев, 80.
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