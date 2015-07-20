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    Молодежное Первенство РФПЛ. «Краснодар» победил «Амкар»

    В Перми состоялся очередной матч 1-го тура Молодежного Первенства команд РФПЛ. Отметим, что гости последние пять минут поединка провели в меньшинстве после прямого удаления Дмитрия Бакая.
    20 июля. Пермь. Стадион «Звезда»
    Амкар (мол.) (Пермь) – Краснодар (мол.) – 1:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — Васенин, 24 (с пенальти); 0:2 – Воробьев, 70; 1:2 – Гооге, 79; 1:3 – Воробьев, 80.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 13:07
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Spectr
    1437387152
    Краснодар(основа),стартует всегда плоховато,зато потом дает жару,посмотрим что будет в этом сезоне.
    Ответить
    Ministri Krasnodar
    1437387190
    Молорики ребята.
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    ДСА
    1437389057
    Теперь дело за основой.
    Ответить
    клм 868
    1437393686
    Галицкий создал отличную детскую футбольную академию в Краснодаре!
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    Майкл59ru
    1437395092
    Такой же счёт будет и в игре основных составов.
    Ответить
    REDAT
    1437398206
    Удачи наш \"Краснодар\"!!!!!Статистика встреч в нашу пользу, надеемся только на победу!!!!!!!!!!!
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    wecunu
    1437405465
    Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma
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    ologreds
    1694997582
    numo436150
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