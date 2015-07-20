Маркизио из-за простуды пропустил тренировку «Ювентуса»

Скорейшего выздоровления Клаудио
Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио, который подхватил простуду, вынужден был пропустить тренировку команды, начавшую предсезонную подготовку в Турине, сообщает Sky
Сроки восстановления 29-летнего футболиста сборной Италии пока не известны.
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