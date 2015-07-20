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    Маркизио из-за простуды пропустил тренировку «Ювентуса»

    Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио, который подхватил простуду, вынужден был пропустить тренировку команды, начавшую предсезонную подготовку в Турине, сообщает Sky


    Сроки восстановления 29-летнего футболиста сборной Италии пока не известны.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 06:30
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 20 июля 2015, 16:38

      Скорейшего выздоровления Клаудио

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 08:14

      Здоровья ему!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 20 июля 2015, 07:00

      здоровья Принцу!

      2
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