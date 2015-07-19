Кейлор Навас: «Хочу быть основным голкипером в «Реале»

Голкипер "Реала" Кейлор Навас не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Он хочет конкурировать с Кико Касильей за место первого номера.



"Мы с Касильей будем конкурировать, но с уважением друг к другу. Моя задача - бороться за место в команде, так как я хочу быть основным вратарем. У меня пять лет по контракту, и я очень счастлив в "Реале" - поведал Навас.



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