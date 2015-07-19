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    Кейлор Навас: «Хочу быть основным голкипером в «Реале»

    Голкипер "Реала" Кейлор Навас не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Он хочет конкурировать с Кико Касильей за место первого номера.

    "Мы с Касильей будем конкурировать, но с уважением друг к другу. Моя задача - бороться за место в команде, так как я хочу быть основным вратарем. У меня пять лет по контракту, и я очень счастлив в "Реале" - поведал Навас.

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    Источник: Football

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    19.07.2015 18:39
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 07:46

      Похвальное желание, Кейлор! Надеюсь, что в новом сезоне ты будешь регулярно играть у Рафы) Удачи тебе и надежной игры в воротах мадридского Реала!

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 19 июля 2015, 23:38

      ДДХ придет если Навас свалит сразу, 100%

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      Рейтинг: +39

      Metz57100 19 июля 2015, 22:52

      Возможно всё таки будет!

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      Рейтинг: +682

      DANTE 007 19 июля 2015, 21:41

      Какая разница какая щель будет стоять в воротах опущенного клуба риал. Все равно в эту щель будут кончать все кому не лень!!!

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      Рейтинг: +16

      JeroRamos > DANTE 007 20 июля 2015, 00:07

      а почему Бавария год назад проиграла Реалу позорно....как-то наоборот Реал по всем смыслам буквально кончил 5 раз)

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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 21:15

      карты сложились удачно

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      Рейтинг: +357

      alik4 19 июля 2015, 21:06

      заслужи и будеш основным

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      Рейтинг: +319

      киэнджин 19 июля 2015, 20:33

      КАТАЛОНИЯ ТОКА ЗА СРЕАЛЬСКОГО ГОЛКИПЕРА..!!ОН ВЕЛИКИЙ ГОЛКИПЕР И ОБЯЗАН БЫТЬ В ОСНОВЕ НА РАДОСТЬ КАТАЛОНСКИМ ТРИБУНАМ..

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      Рейтинг: +16

      JeroRamos > киэнджин 20 июля 2015, 00:13

      Он уже доказал что достойный вратарь....ты уже забыл Виктора Вальдеса? а жал а жаль

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      Рейтинг: +319

      киэнджин > JeroRamos 20 июля 2015, 11:48

      я же написал ....великий .....раскрой глазенки по шире

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      Рейтинг: +16

      JeroRamos > киэнджин 20 июля 2015, 12:31

      ты с сарказмом это сказал)

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      Рейтинг: +322

      makerdream 19 июля 2015, 20:18

      Зенит: Хочу быть Барселоной и регулярно выходить в полуфинал...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 20:09

      За неимением другого воротчика будет первым номером

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      Рейтинг: +134

      inz87 19 июля 2015, 19:55

      реал превращается в середняка, сами себя ослабляют

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