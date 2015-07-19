«Рома» хочет приобрести Шмельцера

"Рома" находится в поисках защитника, способного усилить левый фланг обороны. В качестве главного кандидата на эту позицию римляне рассматривают Марселя Шмельцера.



Контракт Шмельцера с дортмундской "Боруссией" рассчитан еще на год. Однако уже сейчас он может покинуть команду всего за 6 миллионов евро.



В составе "Боруссии" Шмельцер дважды выигрывал Бундеслигу, Кубок Германии и доходил до финала Лиги чемпионов.



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