Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рома» хочет приобрести Шмельцера

    "Рома" находится в поисках защитника, способного усилить левый фланг обороны. В качестве главного кандидата на эту позицию римляне рассматривают Марселя Шмельцера.

    Контракт Шмельцера с дортмундской "Боруссией" рассчитан еще на год. Однако уже сейчас он может покинуть команду всего за 6 миллионов евро.

    В составе "Боруссии" Шмельцер дважды выигрывал Бундеслигу, Кубок Германии и доходил до финала Лиги чемпионов.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2015 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 20 июля 2015, 16:42

      Рома только выиграет от этого трансфера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 12:50

      а что хочет шмельцер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 19 июля 2015, 21:39

      НЕ ПЕРЕДЕТ ОН В РИМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 19 июля 2015, 21:23

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 19 июля 2015, 21:16

      бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 19 июля 2015, 20:16

      посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 20:12

      Как вариант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 19:30

      Вряд ли согласится перейти в Серию А.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 19 июля 2015, 19:10

      Надо брать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 19 июля 2015, 18:52

      Хороший игрок. Для Ромы будет усилением.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11