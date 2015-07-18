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    Вудгейт возобновил карьеру ради «Миддлсбро»

    35-летний защитник Джонатан Вудгейт возобновил карьеру, чтобы помочь «Миддлсбро» успешно выступить в Чемпионшипе. Как сообщает AFP,в ближайшее время Вудгейт прибудет в расположение команды, которая проводит сбор в Испании.


    Возобновить карьеру Джонатан решил после травмы защитника «Миддлсбро» Алекса Баптиста, который сломал ногу. Напомним, что с 2012 года экс-игрок сборной Англии, «Тоттенхэма» и «Реала» выступал за «Мидлсбро», хотя из-за травм играл редко, а после окончания прошлого сезона решил завершить карьеру, которую теперь пришлось возобновить.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 10:44
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    Комментарии (11)
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    FootballFun1985
    1437208567
    Один из чемпионов мира по травмам Вудгейт. Из нынешних игроков разве что Диаби поспорит.
    Ответить
    Mоnоlo
    1437208689
    Особенно ему удался дебют за Реал в свое время.
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    Lucius Vorenus
    1437213907
    неужели парня им не найти 18 лет здорового
    Ответить
    ст_прапорщик
    1437214984
    В прошлом сезоне не удалось, но в этом желаю Боро выйти в АПЛ
    Ответить
    spartach091
    1437216034
    удачи Боро
    Ответить
    Ant Tambov
    1437217663
    В свое время был очень перспективным игроком...
    Ответить
    sir_Alex
    1437222516
    Патриот клуба
    Ответить
    Vector
    1437225201
    И что он может?
    Ответить
    ologreds
    1694997592
    numo435991
    Ответить
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