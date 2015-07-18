Вудгейт возобновил карьеру ради «Миддлсбро»

35-летний защитник Джонатан Вудгейт возобновил карьеру, чтобы помочь «Миддлсбро» успешно выступить в Чемпионшипе. Как сообщает AFP,в ближайшее время Вудгейт прибудет в расположение команды, которая проводит сбор в Испании.





Возобновить карьеру Джонатан решил после травмы защитника «Миддлсбро» Алекса Баптиста, который сломал ногу. Напомним, что с 2012 года экс-игрок сборной Англии, «Тоттенхэма» и «Реала» выступал за «Мидлсбро», хотя из-за травм играл редко, а после окончания прошлого сезона решил завершить карьеру, которую теперь пришлось возобновить.







