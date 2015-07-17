«Молодежка» ЦСКА разгромила «Рубин», «Ростов» и «Терек» обменялись голами

Сегодня состоялись очередные матчи первого тура Первенства молодежных составов команд РФПЛ.
«Ростов» (мол.) – «Терек» (мол.) – 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 — Кондрюков, 36 (с пен.); 1:1 — Бацуев, 74.
ЦСКА (мол.) – «Рубин» (мол.) – 5:0 (4:0).
Голы: 1:0 — Алиев, 8; 2:0 — Соловьев, 28; 3:0 — Алиев, 32; 4:0 — Кривулькин, 36; 5:0 — Дергачев, 78.
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