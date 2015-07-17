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    • «Молодежка» ЦСКА разгромила «Рубин», «Ростов» и «Терек» обменялись голами

    «Молодежка» ЦСКА разгромила «Рубин», «Ростов» и «Терек» обменялись голами

    Сегодня состоялись очередные матчи первого тура Первенства молодежных составов команд РФПЛ.
    «Ростов» (мол.) – «Терек» (мол.) – 1:1 (1:0).
    Голы: 1:0 — Кондрюков, 36 (с пен.); 1:1 — Бацуев, 74.
    ЦСКА (мол.) – «Рубин» (мол.) – 5:0 (4:0).
    Голы: 1:0 — Алиев, 8; 2:0 — Соловьев, 28; 3:0 — Алиев, 32; 4:0 — Кривулькин, 36; 5:0 — Дергачев, 78.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2015 19:43
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    Комментарии (17)
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    Мишель Каппель
    1437152317
    Завтра первая команда также обязана выигрывать.
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    RussianHorse
    1437152377
    Скоро Алиев и хрякам так же будет двоечку отгружать)
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    pab
    1437152737
    Вся молодежка Рубина играет в основе, а здесь играют дети из сада. Первый блин комом. Удачи драконам
    Ответить
    РОСТОВ - ПАПА
    1437152821
    неплохо для начала!
    Ответить
    Jurij_Mar
    1437153118
    Первый блин,клином.
    Ответить
    Кабинетный Зенит
    1437155449
    Алиев
    Ответить
    cska plus
    1437156399
    Ждём завтра!
    Ответить
    Гуфон накурен
    1437161904
    Красавэльчики, ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ! Завтра повторить родненькие! ГАФ-ГАФ
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    drug01
    1437163544
    Первые старты радуют?!
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    ologreds
    1694997595
    numo435932
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