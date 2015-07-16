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    "Валенсия" договорилась о покупке Вальдеса

    "Валенсия" договорились с "Манчестер Юнайтед" о переходе голкипера Виктора Вальдеса. Ранее главный тренер манкунианцев Луи ван Галь заявил, что испанец не понял философию тренера, поэтому покинет команду.

    Главным претендентом на голкипера долгое время оставалась "Валенсия", которой всё-таки удалось договориться о трансфере. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.
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    Источник: Euro-football.ru

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    16.07.2015 16:20
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +27

      valencia14 20 июля 2015, 10:53

      это самый худший вариант какой мог быть

      0
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      Рейтинг: +27

      murattime 17 июля 2015, 09:16

      сидел бы в барсе и наслаждался бы трафеями

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 > murattime 17 июля 2015, 09:29

      ага, решил бобла срубить с французского мешка. но Бог не Тимошка, видит немножко...

      0
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      ...
      Рейтинг: +99

      Hatewind > murattime 17 июля 2015, 10:24

      Как Вермален)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 17 июля 2015, 09:09

      Молотцы

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 17 июля 2015, 03:01

      Нормальный игрок везде найдет себе работу, а Ван Галу лучше задуматься, что он будет делать, если Де Хеа, не дай Бог, постигнет участь Вальдеса и он травмируется!!

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      Рейтинг: +79

      n1ger0k 16 июля 2015, 23:32

      может быть в обратку пойдёт Отаменди?))))

      1
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      Рейтинг: +27

      valencia14 > n1ger0k 20 июля 2015, 10:52

      хаха ну ты насмешил))) 50 млн евро и он ваш

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 16 июля 2015, 23:01

      круто

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 16 июля 2015, 22:08

      Возвращается в Испанию, пусть в Валенсию но всё же,удачи в составе летучих мышей!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 16 июля 2015, 21:38

      Не выучил Канта и Гегеля вот и вылетел)

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      Рейтинг: +15

      konstantin_doter 16 июля 2015, 21:30

      "не понял философию тренера" - вратарю много понимать надо))

      3
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      Рейтинг: +22

      Non capisco 16 июля 2015, 21:28

      не понял философию тренера, пиZдец высшая математика для каталонского олигофрена

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