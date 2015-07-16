"Валенсия" договорилась о покупке Вальдеса

это самый худший вариант какой мог быть
"Валенсия" договорились с "Манчестер Юнайтед" о переходе голкипера Виктора Вальдеса. Ранее главный тренер манкунианцев Луи ван Галь заявил, что испанец не понял философию тренера, поэтому покинет команду.
"Валенсия" договорились с "Манчестер Юнайтед" о переходе голкипера Виктора Вальдеса. Ранее главный тренер манкунианцев Луи ван Галь заявил, что испанец не понял философию тренера, поэтому покинет команду.
это самый худший вариант какой мог быть
Молотцы
Нормальный игрок везде найдет себе работу, а Ван Галу лучше задуматься, что он будет делать, если Де Хеа, не дай Бог, постигнет участь Вальдеса и он травмируется!!
круто
Возвращается в Испанию, пусть в Валенсию но всё же,удачи в составе летучих мышей!
Не выучил Канта и Гегеля вот и вылетел)
"не понял философию тренера" - вратарю много понимать надо))
не понял философию тренера, пиZдец высшая математика для каталонского олигофрена