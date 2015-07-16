"Валенсия" договорилась о покупке Вальдеса

"Валенсия" договорились с "Манчестер Юнайтед" о переходе голкипера Виктора Вальдеса. Ранее главный тренер манкунианцев Луи ван Галь заявил, что испанец не понял философию тренера, поэтому покинет команду.

Главным претендентом на голкипера долгое время оставалась "Валенсия", которой всё-таки удалось договориться о трансфере. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.